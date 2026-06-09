Street Fighter 6 har solgt over 7 millioner eksemplarer

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Bare i går rapporterte vi om nyheten om at Monster Hunter: World hadde solgt over 30 millioner eksemplarer, noe som gjør det til Capcoms bestselgende spill gjennom tidene. Selv om det er en fantastisk prestasjon, og selv om dagens tittel ikke er i nærheten av det samme nivået, har Capcom også delt en salgsoppdatering om en annen av sine nylige suksesser, nemlig Street Fighter 6.

Etter å nylig ha bekreftet at Tifa fra Final Fantasy VII skulle bli med i spillet som en fighter, er det også bekreftet at Street Fighter 6 nå har solgt syv millioner eksemplarer.

Det er ikke helt på høyde med den nylige suksessen til Resident Evil- og Monster Hunter-seriene, men det viser at det er mange fans som er interessert i Capcoms kampspillserie, og salget vil uten tvil øke litt senere i år når live-action-filmen kommer på kino.

Spiller du fortsatt regelmessig Street Fighter 6?