Sturla Holm Lögreid, den "utro skiskytteren", kommer hjem med fem medaljer, men ingen gull, og tangerer dermed en 102 år gammel rekord

Den norske skiskytteren Sturla Holm Laegreid ble en av de uønskede hovedpersonene i vinter-OL 2026 i Milano-Cortina, da han tilsto sitt sidesprang på direktesendt TV rett etter å ha vunnet en bronsemedalje, og gråt etter å ha mistet sitt livs kjærlighet fordi han var utro mot henne. Det ble et av de mest omtalte temaene tidlig i lekene, og han ba senere om unnskyldning, hovedsakelig til ekskjæresten, men også til sin norske landsmann som vant gull i den øvelsen, da han overskygget sin egen seier - og sitt budskap til en avdød lagkamerat- med sin historie.

Laegreid ble imidlertid en av de mest suksessrike utøverne under lekene, med fem medaljer, selv om ingen av dem var gull: bronse på 10 km sprint og 20 km individuelt og sølv på 12,5 km forfølgelsesløp, 15 km fellesstart og 4x7,5 km stafett.

Laegried bidro til Norges enorme medaljesum på 40 gullmedaljer, og leder vinter-OL-tabellen med 18 gullmedaljer. Til tross for den objektivt sett svært vellykkede prestasjonen med fem medaljer, betyr mangelen på gull at han blir den mest dekorerte vinterolympieren som ikke har vunnet en gullmedalje siden norske Roald Larsen i 1924.

OL var en distraksjon for Løgreid, som led etter jukset med

Etter et så begivenhetsrikt OL, sier Løgreid at han ikke gleder seg til å reise hjem igjen. "Det har også vært litt fint å være her i boblen, ikke tenke på det virkelige livet, og virkelig bestemme hvilke tanker jeg vil ha, hvem jeg vil være sammen med", sa han til Reuters.

Før han tilsto forholdet, sa Laegreid at det hadde vært "den verste uken i hans liv", og at han hadde "gullmedalje i livet", men mistet henne.