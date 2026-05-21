Subnautica 2 slår rekorder med 4 millioner solgte eksemplarer

Unknown Worlds, utviklerne av den nylige early access-tittelen Subnautica 2, feirer nok en gang, etter å ha bekreftet at spillet, etter å ha vært i salg i bare én uke, allerede har solgt over 4 millioner eksemplarer. Dette skjer etter at det ble solgt én million eksemplarer bare ved lanseringen, og ytterligere én million i løpet av de påfølgende 12 timene.

Videre har de også bekreftet at de har nådd en topp på over 467 000 samtidige spillere på Steam, og spillet fortsetter å motta "svært positive" anmeldelser på plattformen.

"Vi er utrolig takknemlige for mottakelsen spillet har fått fra spillere over hele verden," sier Fernando Melo, utøvende produsent av Subnautica 2. "Å se millioner av spillere dykke inn i denne nye verdenen under Early Access har vært et utrolig øyeblikk for teamet. Tilbakemeldingene fra fellesskapet fortsetter å hjelpe oss med å forme fremtiden til Subnautica 2, og vi ser frem til å fortsette å bygge denne opplevelsen sammen med spillerne våre."

Subnautica 2 er tilgjengelig på PC via Steam og Epic Games Store, og også på Xbox (konsoller og PC) via Game Preview.