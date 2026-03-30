Suda 51 feirer Grasshopper Manufactures 29-årsjubileum og lover å fortsette

Goichi Suda, eller Suda51 som han kalles på folkemunne, er en av de mest kjente og karismatiske aktive utviklerne på dataspillscenen. Og selv nå, i en alder av 58 år, har han ingen planer om å legge slipset på hyllen.

I dag feiret han 29-årsjubileet til Grasshopper Manufacture på sosiale medier - studioet som har gitt verden titler som Silver Case, Killer7, No More Heroes og det originale Lollipop Chainsaw - og han gjorde det med et løfte: "Still not done just yet."

Suda51 har nettopp gitt ut Romeo is a Dead Manog alt tyder på at dette ikke blir hans siste prosjekt. Hvis du vil finne ut mer om denne tittelen og nyte Goichi Sudas smittende personlighet, må du ikke gå glipp av intervjuet han nylig ga oss på Gamereactor, som du kan se nedenfor.