Suicide Squad: Kill the Justice League fremhever Deadshot i trailer

HQ

Det virker som om Warner Bros. har prøvd å ta igjen tapt tid i det siste. Etter å ha fått gameplay-presentasjonen av Suicide Squad: Kill the Justice League for to uker siden har utgiveren delt trailere med fokus på Harley Quinn, King Shark og Captain Boomerang. Nå er det tid for den fjerde og siste.

Jeg snakker selvfølgelig om Deadshot, ettersom Floyd Lawton er den fjerde spillbare karakteren som er tilgjengelig når Suicide Squad: Kill the Justice League kommer 2. februar. Han er på en måte det mest tradisjonelle medlemmet av gruppen ettersom spillere som velger ham fokuserer på skyteferdighetene hans og en hjelpsom jetpack.

Dette betyr at vi er ferdige med disse korte trailerne, så det neste vi får, er gameplay-presentasjonen som fremhever spillets kamp- og utstyrssystem som Rocksteady lovet oss på slutten av den første episoden.