Suicide Squad: Kill the Justice League gjenoppstår med nytt gameplay på onsdag

HQ

Det er nøyaktig syv måneder siden Suicide Squad: Kill the Justice League ble forsinket, og vi har ikke hørt et offisielt ord siden. Det er mindre enn tre måneder til den nye lanseringsdatoen, så det er forståelig at mange har spekulert i at spillet ikke engang vil rekke den datoen. Vel, det ser ut til at spillet fortsatt er i rute.

Rocksteady avslører at vi får se og lære mye mer om Suicide Squad: Kill the Justice League i den første episoden av det de rett og slett kaller Suicide Squad Insider klokken 19 på onsdag. Denne første delen vil fokusere på historien og gameplayet, noe som betyr at vi får se ganske mye nytt materiale fra Batman: Arkham Asylum-utviklernes kommende spill.