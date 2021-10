Suicide Squad: Kill the Justice League kjemper mot heltene i ny trailer

HQ

Rocksteady gikk fra å være et studio relativt få visste om til en gigant med Batman: Arkham Asylum, og selv om Batman: Arkham Knight skuffet noen har forventningene til det neste spillet deres, Suicide Squad: Kill the Justice League, vært store. I fjor fikk vi en filmatisk trailer som introduserte hvem vi skal spille som, så denne gangen er det tid for å rette litt av fokuset mot de "snille".

Som lovet har vi nemlig fått en ny trailer fra Suicide Squad: Kill the Justice League, og selv om den ikke byr på noe gameplay er den i alle fall fra selve spillet. Her får vi se at det selvsagt ikke bare er Superman som skal kjempe mot den helsprø gjengen, men også blant annet Green Lantern og The Flash. Vu får også se litt av Wonder Woman som tilsynelatende ikke har blitt påvirket av Braniac sin plan. Som forventet blir det derfor ikke mangel på gladvold og mørk humor når spillet fortsatt har planlagt lansering i 2022, noe som i alle fall fortsetter å holde på mine store forventninger. Hva med deg?