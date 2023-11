Suicide Squad: Kill the Justice League sin PC-krav bekreftet

HQ

I går viste Suicide Squad: Kill the Justice League frem litt mer av historien og spillingen, og selv om det kanskje ser litt bedre ut for Rocksteadys samarbeidsspill, er fansen fortsatt usikre.

Snart vil du imidlertid kunne spille spillet selv. Med en lansering i februar 2024 i sikte har PC-kravene blitt avslørt på spillets Steam-butikkside . For minimumsinnstillingene trenger du ikke et kraftverk, men du trenger en ganske ny rigg. En Intel i5 8400 eller AMD Ryzen 5 1600 er nødvendig som CPU, og et Nvidia GTX 1070 eller Radeon Vega 56 bør sitte i GPU-sporet.

Uansett hvilke innstillinger du vil kjøre spillet på, trenger du 16 GB RAM og 65 GB tilgjengelig lagringsplass. Det er interessant at det ikke er angitt om du trenger en SSD eller ikke, men som vanlig anbefaler vi at du skaffer deg en for best mulig ytelse.

Når det gjelder anbefalte innstillinger, ser vi et lite hopp, da du bør ha en Intel i7-10700K eller AMD Ryzen 7 5800 X3D. Når det gjelder GPU, bør du velge et Nvidia RTX 2080 eller et AMD Radeon RX 6800-XT. Dette er ikke de nyeste grafikkortene eller prosessorene, men de er likevel ganske kraftige når det gjelder krav. Hvis du har en PC fra de siste par årene eller så, bør du likevel være godt rustet.

Er PC-en din klar for Suicide Squad: Kill the Justice League?