Suicide Squad: Kill the Justice League sine mikrotransaksjoner og lemlestelser gir det høy aldersgrense

Suicide Squad: Kill the Justice League skulle egentlig ha blitt lansert i dag, men så ble det utsatt over åtte måneder. Jeg påpekte da at alle disse ekstra månedene ikke betydde at man kunne forvente at utviklerne ville kvitte seg med spillets live-service-elementer eller gjøre andre store endringer, noe som i utgangspunktet har blitt bekreftet nå.

Amerikansernes Entertainment Software Rating Board, bedre kjent som ESRB, har gitt Suicide Squad: Kill the Justice League aldersgrensen Mature 17+ fordi det inneholder blod og gørr, sterkt språk og vold. Her er hele sammendraget for å gi deg noen finere detaljer:

"Spillerne beveger seg gjennom en by herjet av kamper og bruker pistoler, maskingeværer og nærkampangrep for å bekjempe fiender (f.eks. utenomjordiske skapninger, muterte mennesker, superhelter). Kampene er fartsfylte og akkompagneres av realistiske skuddvekslinger, store eksplosjoner og blodsprut; noen få angrep kan resultere i halshugging. Filmastiske scener viser flere voldsepisoder, samt blod og blodsutgytelser: en karakter blir henrettet (utenfor skjermen), en karakters hode blir fjerndetonert (utenfor skjermen), noe som resulterer i blodsprut, en karakters hjerte blir revet ut av brystet (utenfor skjermen) og kastet mot en annen karakter, en karakter får en finger skåret av. Noen miljøer viser store blodflekker og/eller lik som ligger i blodpøler. Ordene "f**k", "sh*t" og "a*shole" høres i spillet."

Og ikke bare det. Vurderingen bekrefter også at spillet fortsatt vil inneholde "In-Game Purchases", også kjent som mikrotransaksjoner, og det faktum at ESRB er i stand til å komme med sin dom så lenge før lansering bekrefter at Rocksteady og Warner Bros. utsatte Suicide Squad: Kill the Justice League bare for å finpusse noen ting, komme seg unna årets etterlengtede titler og gi markedsføringsteamet mer tid til å endre de negative - eller i det minste lunkne - diskusjonene rundt spillet.