Super Mario 3D World + Bowser's Fury - En sniktitt på den nye utvidelsen

Super Mario 3D World er den seneste store Wii U-tittelen som porteres til Nintendo Switch, og med rørleggerens 35-årsjubileumsfeiring som startet for noen måneder siden, var det en perfekt mulighet til å annonsere den da alt annet enn bekreftede porten. Noen av disse fullpris-porteringene av Wii U-titler har tidligere blitt sterkt kritisert for hvor lite de har tilføyd det originale spillet.

Dette har nok Nintendo lært litt av, og tilbake i september da porten ble annonsert, ble den også presentert sammen med en mystisk utvidelse kalt "Bowser's Fury", som overskygget den andre gode nyheten som er at grunnspillet får online-multiplayer for første gang, og med forbedret grafikk.

Når det gjelder grunnspillet kommer vi ikke til å fortelle så mye mer akkurat nå (du kan lese den originale anmeldelsen her), annet enn at det ser skarpere ut med den oppskalerte oppløsningen til 1080p (TV) og 720p (håndholdt) sammenliknet med 720p/480p som originalen hadde å by på.

Men du er her for å finne ut mer om Bowser's Fury, er du ikke? Endelig, et par uker før spillets lansering, kan jeg fortelle mer om dette mystiske bonuseventyret. Ikke så mye som jeg ønsker, dog, da det er begrenset hvor mye jeg faktisk har lov å si, men det er nok til å formidle mer informasjon enn hva trailerne hittil har gitt i hvert fall.

Det første du må vite er at Bowser's Fury er helt nytt. Og med det mener jeg både innholdsmessig og strukturmessig. Med andre ord, du vil ikke finne opplåsbare baner som på Super Mario 3D Worlds kart - dette er en enkeltstående utvidelse (dog kun tilgjengelig i pakken med grunnspillet) som du kan starte på når du vil via tittelskjermen, uavhengig av progresjonen din i 3D World. Gameplayet skiller seg også mye fra det originale spillet. Mens 3D World følger oppskriften til Super Mario Bros.-spillene, med baner som du må komme deg gjennom med en flaggstang på slutten, byr Bowser's Fury på en helt åpen verden.

En åpen verden ulik noe annet du har sett før i et Mario-spill. Vi kan ikke snakke om størrelsen på den, men tenk deg at du i Super Mario Odyssey hadde store kongedømmer som flørtet med open-world-mekanikker, og her finner du en enda bredere tilnærming i måten du får utforske Lake Lapcat, et område fylt av øyer med kattetema.

Og la meg si deg, det hele er ganske bisart, da det gir deg noen av de særeste Mario-ideene jeg kan huske. Bowser's Fury er også en ganske bokstavelig tittel, siden erkefienden din har et høyt temperament på grunn av en mystisk svart gugge som påvirker ham og til slutt forvandler om til kaiju-udyret vi så i traileren tidligere denne måneden.

Fury Bowser er et tidsbestemt event, hvor han til slutt våkner fra sin undervannssøvn for å forårsake et ildregn rettet mot deg, og bare når du har samlet nok Cat Shines er du klar til å møte ham ordentlig. Jeg kan ikke gå i detalj om disse kampene, men selvfølgelig er kaiju-super-saiyan Giga Cat Mario nøkkelen her.

Innen du har samlet nok Shines til å ringe i Giga Bell, er det eneste du kan gjøre under disse spektakulære møtene å løpe til monsteret blir lei. Hvis du tar en Shine under disse, vil den i det minste blinde Fury Bowser og sende ham i dvale, men kanskje du vil dra nytte av hans ildpust, da det er den eneste måten å bryte de spesielle Bowser-blokkene...

Så der har du det. Å løpe, svømme og ikke minst hoppe rundt på disse øyene for å samle Cat Shines mens du utfører varierte plattformutfordringer, inkludert tidsbestemte løp, gjemte objekter eller bare vanskelige seksjoner - det meste en kan forvente fra et 3D Mario-spill, men også med noen nye ideer og seksjoner som endrer seg i takt med fremgangen din.

Utenom Cat Shines (og Cat Shines-biter for å sette sammen flere Cat Shines), kan du også samle en betydelig mengde power-ups (vi kommer ikke til å spolere disse her), og dette er også en av kjernemekanikkene, da det å velge riktig power-up for oppgaven er en essensiell del av hele opplevelsen.

En annen unik tilføyelse er at Bowser Jr., som virker å være interessert i å roe ned sin illsinte far, er med deg hele tiden. Han flyr rundt i sin Koopa-klovnebil med sin Mario Sunshine-malekost klar for å børste noen fiender av veien for deg, samle mynter, eller avdekke hemmeligheter. Han er din AI-kompanjong og du bestemmer selv hvor mye du vil at han skal delta, men han kan også styres av en andre spiller.

Da jeg ikke kan snakke mye om øyene, Fury Battles, eller gå i detalj hvordan den åpne verdenen er, la meg ende denne previewen ved å si at denne utvidelsen så langt føles like merkelig som den føles interessant. Det er EAD Tokyo som eksperimenterer med nye ting og konsepter atter en gang. Og selv om Mario selv ikke føles like smooth her som sin utviklede Odyssey-utgave, og selv om Bowser's Fury ser mer slørete ut i 720p enn grunnspillet, virker dette som en flott, komplementær utvidelse til et allerede flott plattformspill.