Super Mario Bros. Wonder: En ny kandidat til årets spill?

Det er ikke til å stikke under en stol at 2D-spillene i Super Mario Bros.-serien har føltes litt for forutsigbare og trygge i årevis. Det er lenge siden et nytt spill i denne serien debuterte og virkelig imponerte, og det er nettopp derfor Super Mario Bros. Wonder har så mye å by på. Men nå som lanseringen nærmer seg med stormskritt, har jeg begynt min reise gjennom Flower Kingdom i dette slående og herlige spillet, og ut fra det jeg har kunnet spille og fortelle om så langt, er det helt klart at Wonder kommer til å bli et Mario-spill for alle tider.

For ikke bare hyller dette spillet 2D-titlene som kom før det på en veldig overbevisende måte, men det løfter og bringer denne serien inn i moderne tid med kreativ bruk av lyd og musikk, og nye spillmekanikker. Wonder ser ikke ut til å inspirere spilleren til undring ved bare å kaste ut... spilleren ved bare å kaste nye biomer og en og annen ny Power-up på ham eller henne (selv om det gjør det), i stedet forsøker det å trekke deg inn i spillet med fantastiske og fargerike animasjoner, interessante nye utfordringer og mål, moderne iterasjoner av elskede 2D-formler og bruk av musikk på en måte som jeg tror vi aldri har sett før i en Mario-tittel.

Ideen er fortsatt å jobbe seg gjennom 2D- og av og til 2,5D-nivåer ved å bevege seg mot høyre hele tiden. Det vil være Goombas og Koopas og diverse andre fiender i veien, i tillegg til miljømessige farer, mynter å samle, blokker å knuse, Power-ups å få tak i og hemmeligheter å oppdage. Sjelen fra de tidligere Super Mario Bros. -spillene er bevart i Wonder, men det er også forbedret med geniale nye mekanikker, for eksempel muligheten til å skyve på rør for å løse gåter, trekke fra hverandre deler av bakgrunnen, plassere klistremerker for å markere din tilstedeværelse, og selvfølgelig Wonder Seeds å ta tak i som tar deg til forskjellige deler av banene og som brukes til å åpne veien til nye verdener og nivåer i oververdenen.

Apropos oververdenen, dette er ikke lenger et rigid system som i tidligere Super Mario Bros. -spill. Det er deler som du bare kan bevege deg rundt på bestemte måter, men så er det også deler der du kan løpe mer fritt, slik at du kan interagere med verden og velge hvilket nivå du vil møte etter eget forgodtbefinnende. Det er ingen stor endring i forhold til formelen, men det er merkbart og tilfører mye karakter. Og når det gjelder nivåene du kan dykke inn i fra oververdenen, er disse svært varierte og unike. Selve hovedbanene er ikke så lange, men er fylt med muligheter til å avdekke hemmeligheter og fullføre ekstra mål, som for eksempel å plukke opp større Flower Coins (en ny type valuta). I de mindre sidebanene du kan dykke ned i, kommer minispillene virkelig til sin rett, og noen av dem er til og med utfordringer der du må bevise dine ferdigheter med noen av de tilgjengelige Badges.

BadgesDisse, for de som ikke kjenner til dem, er i hovedsak fordeler du kan aktivere før en bane. Dette kan være noe så trivielt som at fiender nå slipper mynter når de blir beseiret, eller at det blir lettere å hoppe over vegger, og noen av dem introduserer til og med helt nye mekanikker, som Parachute Cap, som gjør omtrent det som står på boksen - den lar deg bruke hetten som fallskjerm og bremser fallet ditt slik at du kan gli over hull. Det er mange Badges å samle på, og hver av dem endrer gameplayet ganske mye, og på en måte som ikke går på bekostning av kjernen og det elskede plattformspillet Super Mario Bros. som har stått seg gjennom tidene. Men når det er sagt, føles det som om merkene har påvirket tilstedeværelsen av Power-ups, ettersom det er klart færre av dem, og de nye tilskuddene er mindre kraftfulle enn vi har sett tidligere.

Et av de andre områdene der Super Mario Bros. Wonder bygger videre på tidligere titler, er de spillbare skuespillerne. Her kan du velge mellom Mario, Luigi, Princess Peach, Daisy, Blue Toad, Yellow Toad, Toadette, Blue, Yellow, Red, eller Green Yoshi, og selvfølgelig Nabbit. Yoshiene og Nabbit er for de yngre, siden de er designet for å unngå mange farer, mens resten av figurene får den fulle, uutnyttede Wonder -opplevelsen. Alle figurene kan også samarbeide i flerspillerspill, blant annet kan de gjenopplive hverandre og til og med gi hverandre skyss hvis du har en Yoshi på laget.

Men selv om alt dette er vel og bra, var det ingenting av dette som virkelig imponerte meg på samme måte som innlemmelsen av lyd. Lydsporet og måten verden reagerer på din tilstedeværelse, når du tråkker på blokker, knuser fiender, plukker opp Power-ups (ja, elefanten er morsom og kan samhandle med banene på interessante måter, men det er ikke en banebrytende ny Power-up som vi har sett i tidligere spill), og så videre, alt er håndtert på en slik måte at det tilfører spillet så mye karakter og sjarm at du hele tiden vil ha et stort glis i ansiktet. Jeg har ennå til gode å se hvordan dette vil fortsette å bli utforsket etter hvert som historien skrider frem, men så langt, fra en tidlig smakebit av dette spillet, er det veldig, veldig tydelig at lyddesignet er ulikt mye annet i Wonder.

Vi har allerede hatt mange virkelig gode spill i år, men hvis denne tidlige smaken av Super Mario Bros. Wonder er noe å gå etter, kan dette 2D-plattformspillet være blant de beste. Vi skal visstnok være i Switchs solnedgangstid, men Nintendo ser ikke ut til å kunne stoppe seg selv fra å lansere noen av de beste spillene vi noensinne har sett til plattformen. Hvis du har savnet den ikoniske røde rørleggeren og vennene hans, ser Wonder ut til å bli et must.