Super Mario Bros. Wonder - Nintendo Switch 2 Edition + Meetup in Bellabel Park

På den ene siden setter jeg pris på at Nintendo aktivt leter etter måter å forbedre og forbedre mange av sine eksisterende Switch 1-titler for Switch 2-systemet. Forbedret grafikk og ytelse kombinert med noen få ekstra innholdstillegg er nydelige måter å oppmuntre til å gå tilbake til en allerede etablert tittel. Dette endrer imidlertid ikke det faktum at de nye funksjonene og forbedringene faktisk må føles verdige din tid og dine penger, og stort sett for spillene som har fått disse oppgraderingene, har dette ikke vært tilfelle. Snarere har oppgraderingene nesten kommet og gått og etterlatt seg liten innvirkning bak dem.

Selv om jeg elsker Super Mario Bros. Wonder, og jeg elsker det som anmeldelsen min kan bekrefte, føles det som om Nintendo Switch 2 Edition og utvidelsen Meetup in Bellabel Park er nok et tilfelle av mer middelmådig innhold, ekstrautstyr som du egentlig ikke trenger for å kunne oppleve briljansen som er denne fargerike og karismatiske plattformspilleren.

Kort fortalt er Super Mario Bros. Wonder på Nintendo Switch 2 stort sett det samme spillet som det var på Switch 1. Det føles en anelse mer detaljert i den visuelle presentasjonen, men det er ikke akkurat en voldsom forbedring, kanskje takket være hvor godt optimalisert spillet var for Switch og hvordan OLED-skjermmodellen fortsetter å blomstre selv sammenlignet med Switch 2-alternativet på en visuell måte. Til syvende og sist, hvis du kjøpte Switch 2-versjonen og forventet å bli blåst bort av et ytelses- og visuelt sprang, er det rett og slett ikke dette det tilbyr, da det i større grad er rettet mot inkluderingen av Switch 2-sentriske sosiale funksjoner og slikt, for å forbedre spillopplevelsen. Er det en grunn til å kjøpe oppgraderingen? I mine øyne egentlig ikke, noe som til syvende og sist legger et stort press på Meetup in Bellabel Park-utvidelsen for å plukke opp slakken.

Så hva legger denne utvidelsen til? Det er i utgangspunktet fire elementer i denne DLC-en, av varierende verdi. For eksempel kommer Rosalina og Luma som spillbare figurer, noe som er et herlig og morsomt tillegg som gir et ekstra alternativ til spillet, selv om Rosalina spiller akkurat som alle andre tilgjengelige figurer. På samme måte er Assist Mode her for å gjøre spillet mindre utfordrende, et nyttig tilgjengelighetstillegg som du ikke kan unngå å lure på hvorfor det ikke var inkludert i grunnspillet ...

Så er det de faktiske nye spillelementene som spenner over en enspiller- og en flerspillerdel. Enspillerdelen består av én ny verden å erobre, men det er lagt opp slik at hver eksisterende verden får ett nytt nivå, pluss et siste, avgjørende nivå i det nye Toad Brigade-knutepunktet, noe som gir sju nye nivåer å mestre. Disse er også alle sjefskampnivåer mot Koopalings, og for hva det er verdt, er de enormt morsomme, og beviser det kreative potensialet som utviklingsteamet har igjen. Disse bosskampene er ikke nødvendigvis vanskelige, men de er heller ikke enkle, selv om de er gjort enklere gjennom inkluderingen av den nye Super Flower Pot power-up som åpner for nye spillmekanikker. Det er morsomt og unikt, men det stjeler ikke showet på samme måte som Elephant power-up, som et sammenligningspunkt.

Dette bringer meg videre til flerspillerelementet i Bellabel Park, som regnes som Attraction Central. Det er her en beslutning som spiller må tas, for hvis du bare spiller Super Mario Bros. Wonder som et individ og i offline-action, så har denne delen av utvidelsen null verdi for deg, da alt utelukkende serveres i lokal eller online flerspiller. Halvparten av parken er dedikert til lokal action og den andre halvparten til online spilling, og riktignok er banene som presenteres her ganske morsomme, med 17 nye "attraksjoner", som de kalles, å besøke. Dette er hoveddelen av Meetup in Bellabel Park og grunnen til at du bør kjøpe denne utvidelsen.

Hvis du liker å spille Wonder online og mot andre spillere, eller i co-op i sofaen med venner og familie, er det mange grunner til å besøke spillet på nytt takket være denne delen, med ekstra samleobjekter i form av planter du kan vanne med væsker du får fra å tilbringe tid i parken. Det finnes typiske nivåer der det bare gjelder å komme seg i mål, ofte i samarbeid med andre, og versus-alternativer der det gjelder å samle og beholde mynter og kjempe om seieren i underholdende flerspillermani. Det er gøy, uten tvil, men hvis du ikke pleier å involvere deg i disse områdene eller kanskje ikke har et Switch Online-abonnement, går du glipp av mye fra å få tak i denne utvidelsen, og plutselig begynner oppgraderingsruten på £ 16.99 å virke ganske vanskelig å mage.

Så til syvende og sist, i likhet med mange av disse Switch 2-oppgraderingene og deres tilhørende DLC-innholdspakker, føles det Nintendo har presentert for Super Mario Bros. Wonder ikke som et must-buy-inkludering. Hvis du rutinemessig hopper inn i spillet og leter etter en måte å utvide opplevelsen på, kan du kanskje finne noe av interesse her, men hvis du for eksempel er en solospiller, vil du bli skuffet over de 60-90 minuttene med spilling fra de ekstra syv nivåene og Toad Brigade-historien.

Super Mario Bros. Wonder Toad Brigade er fortsatt et av de beste 2D-plattformspillene i nyere tid, så det er fortsatt noe som taler for denne oppgraderingen og pakken, men samtidig vil jeg ikke fraråde deg å gjøre det hvis du kan spare deg selv for nærmere 20 pund og bare kjøpe grunnspillet og la det være med det, ettersom Meetup in Bellabel Park og Nintendo Switch 2-oppgraderingen rett og slett ikke er innhold du må ha.