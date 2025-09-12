Super Mario Galaxy Movie bekreftet som åpning for Nintendos september Direct

Det var egentlig ikke i tvil med tanke på utviklingen som ble tydelig i timene frem til Nintendo Direct skjedde, men det er nå bekreftet.

Oppfølgeren til The Super Mario Bros. Movie vil bli kjent som The Super Mario Galaxy Movie. Vi har ennå ikke sett en full trailer, men et kort teaserklipp ble delt for å starte Nintendo Direct -showet, alt før Shigeru Miyamoto og Illumination -sjef Chris Meledandri dukket opp for å dele litt ekstra informasjon.

Hovedsakelig kan vi forvente at mange av kjernestjernene kommer tilbake for denne oppfølgeren, inkludert:



Chris Pratt som Mario



Charlie Day som Luigi



Anya Taylor-Joy som Prinsesse Peach



Jack Black som Bowser



Keegan-Michael Key som Toad



Kevin Michael Richardson som Kamek



Når det gjelder når The Super Mario Galaxy Movie vil ha premiere, er filmen planlagt å debutere så snart som 3. april 2026, og vi får beskjed om at vi kan forvente mange flere detaljer nå som den fulle avsløringen har skjedd. Sjekk ut tittelavsløringen nedenfor.