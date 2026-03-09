Super Mario Galaxy: The Movie Direct avslører stemmene til Wart og Yoshi

HQ

Det er mindre enn en måned igjen til kinopremieren av Super Mario Galaxy: The Movie. Som oppfølgeren til Super Mario Bros. The Movie fra tre år tilbake, som var en av tidenes største animasjonssuksesser, er det naturlig at forventningene er skyhøye til SMB3. Nintendo, Universal og Illumination har delt forhåndsvisninger siden i fjor høst (inkludert en Direct i januar), og i dag, med den siste Nintendo Direct: Super Mario Galaxy: The Movie, kan alle som vil nå se en endelig trailer.

Tradisjonen tro presenterte ikke Shigeru Miyamoto og Chris Meledandri sendingen denne gangen, men i stedet ønsket skuespillerne fra filmen fansen en "happy Mario day" og introduserte traileren med et "let's-a-go!"

Montasjen viser Sopprikets fall og bortføringen av Peachs slott i en stil som ligner på begynnelsen av Super Mario Galaxy (spillet), men denne gangen som arbeidet til Bowser Jr. i hans forsøk på å redde sin far. Etter Bowsers tilbakekomst som kongen av Koopas, er det Wart sin tur til å spille hovedrollen i Casino-delen som vi allerede har sett i andre videoer, og til slutt ser vi tilbake den psykopatiske Luma fra den første delen.

Etter traileren tok Miyamoto og skuespillerne som spilte Bowser og Bowsy, etterfulgt av de som spilte Peach og Toad, farvel med sendingen, men ikke før Brie Larson (Rosalina) feiret sitt øyeblikk i en Nintendo Direct som en anerkjent fan. Til slutt avslørte Meledandri Luis Guzmán (Gamez Addams i Wednesday) som Wart, Issa Rae som Queen Bee og Donald Glover som Yoshi.