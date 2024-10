Super Mario Party Jamboree har fått en flott start i Storbritannia

HQ

Det var egentlig ikke på grunn av alle de nye, gode ideene i Super Mario Party Jamboree at vi belønnet det med vår nest høyeste karakter. Snarere tvert imot, nemlig at Nintendo fant tilbake til det som gjorde serien så god, og i tillegg leverte et virkelig velfylt digitalt brettspill.

Og det var tydeligvis ikke bare vi som var glade for dette, for spillkjøperne ser ut til å ha vært på samme side, i hvert fall i Storbritannia. Via X avslører Christopher Dring fra GamesIndustry at Super Mario Party Jamboree har fått en mye bedre start enn forgjengeren Mario Party Superstars, nærmere bestemt 35 % bedre salg.

Det er ingen nød for Switch-spillere, som viser at lanseringen av Switch 2 egentlig ikke haster så mye så lenge Nintendo fortsetter å levere gode spill.