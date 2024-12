Super Mario Run feirer Super Mario Party Jamboree med crossover-arrangement

HQ

For å feire Super Mario Party Jamboreehar Super Mario Run lansert et tidsbegrenset arrangement spekket med morsomme oppdrag. Spillerne kan takle tre nye oppdragstyper - Rainbow Galleria, Goomba Lagoon og King Bowser's Keep - som alle byr på statuer med Mario Party-tema som belønning.

Dette arrangementet, som varer frem til 29. januar 2025, gir en ny vri på mobilspillet og følger opp Mario & Luigi: Brothership-arrangementet fra november. Følg med på fremgangen din gjennom oppdragsikonet i kongeriket ditt, og gjør deg klar til å feste som aldri før.

Hvilke eksklusive belønninger gleder du deg mest til å låse opp?