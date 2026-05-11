Svart-hvitt er det nye sort: Mouse: P.I. For Hire har solgt 730 000 eksemplarer

I en tid med så mange dystre nyheter om nedbemanninger, nedleggelser av studioer og uferdige prosjekter i AAA-sektoren, elsker vi å se mindre titler dukke opp og slå gjennom - den typen som overrasker selv de som har lagt hjerte og sjel i å gjøre dem til en suksess. I dag er det tilfellet med Mouse: P.I. For Hire.

Det DOOM-aktige FPSet, som er inspirert av 1930-tallets tegneserier og film noir-detektivhistorier, har overgått salgsprognosene til utgiveren Playside. I sin økonomiske rapport bekrefter de at spillet har solgt over forventningene, når 730 000 eksemplarer, og tallet fortsetter å stige dag for dag. Dessuten er halvparten av disse eksemplarene konsollversjoner. Spillet blander ikke bare disse stilene med stor suksess, men leverer også et oppsiktsvekkende gameplay som de facto gjør det til en av årets beste indietitler så langt.

Det er et annet viktig positivt aspekt ved denne nyheten: Takket være dette spillet har den uavhengige utgiveren Playside - hvis profittpolitikk er basert på å dekke kostnadene før de deler ut utbytte - med denne lanseringen klart å balansere regnskapet og oppjustere profittprognosen til 53 millioner dollar for dette regnskapsåret, en periode som de ikke hadde store forventninger til, gitt fraværet av andre store utgivelser i porteføljen sin.

Har du spilt Mouse: P.I. For Hire ennå? Hva synes du om det?