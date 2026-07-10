Switch -2-versjonen av « Hell is Us blir utsatt til etter september
Den gode nyheten er at det bare er en liten forsinkelse, da lanseringen nå er planlagt til oktober.
Hvis du har merket av 24. september i kalenderen som dagen du kan spille Hell is Us på Nintendo Switch 2, har vi en viktig nyhet å dele. Utvikleren Rogue Factor har besluttet å utsette Switch 2-utgaven av spillet, slik at den ikke lenger lanseres i september, men nå er satt til 8. oktober.
Årsaken er utelukkende å unngå den utrolig travle høstperioden, der spesielt 24. september er et absolutt minefelt. Slik det ser ut nå, er det datoen da «Silent Hill: Townfall», «Hot Wheels: Infinite Rush» og «Control Resonant» kommer ut, og denne perioden er så overfylt at det nylig til og med fikk Capcom til å fremskynde «Onimusha: Way of the Sword» med tre uker.
Uansett, når det gjelder « Hell is Us, bekrefter Rogue Factor «alt går etter planen» og at «vi mener det er best for alle involverte – vårt team, våre partnere og dere, spillerne – å flytte lanseringsdatoen til en mindre travel periode.»
Kommer du til å sjekke ut Hell is Us på Switch 2 i oktober?