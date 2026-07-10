Switch -2-versjonen av « Hell is Us blir utsatt til etter september

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Hvis du har merket av 24. september i kalenderen som dagen du kan spille Hell is Us på Nintendo Switch 2, har vi en viktig nyhet å dele. Utvikleren Rogue Factor har besluttet å utsette Switch 2-utgaven av spillet, slik at den ikke lenger lanseres i september, men nå er satt til 8. oktober.

Årsaken er utelukkende å unngå den utrolig travle høstperioden, der spesielt 24. september er et absolutt minefelt. Slik det ser ut nå, er det datoen da «Silent Hill: Townfall», «Hot Wheels: Infinite Rush» og «Control Resonant» kommer ut, og denne perioden er så overfylt at det nylig til og med fikk Capcom til å fremskynde «Onimusha: Way of the Sword» med tre uker.

Uansett, når det gjelder « Hell is Us, bekrefter Rogue Factor «alt går etter planen» og at «vi mener det er best for alle involverte – vårt team, våre partnere og dere, spillerne – å flytte lanseringsdatoen til en mindre travel periode.»

Kommer du til å sjekke ut Hell is Us på Switch 2 i oktober?