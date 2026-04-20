Sword of the Sea er muligens på vei til Xbox

For litt under et år siden ble Sword of the Sea lansert for PC og PlayStation 5, og fikk strålende kritikker for sitt unike eventyr der vi som svevebrettkjørende Wraith måtte vekke en tilsynelatende forlatt verden til live igjen.

I tillegg til et tankevekkende konsept og en særegen stil, fikk musikken så mye skryt at spillet til og med ble tildelt en Grammy. Det sier seg selv at flere ønsker å få glede av dette, og da noen kontaktet Giant Squid Studios (utviklerne av Abzû og The Pathless) på sosiale medier for å spørre om Sword of the Sea kunne porteres til Xbox, svarte de: "Ja, vi begynner snart å se på porteringsmuligheter."

Så Xbox virker ganske sannsynlig, men vår umiddelbare tanke er at dette også er et eventyr som ville ha passet godt for Switch 2. Vi kommer tilbake med mer når vi vet mer, men foreløpig krysser vi fingrene.