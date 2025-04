Sydney Sweeney skal spille hovedrollen i Split Fiction filmen

HQ

Det ser ut til at arbeidet med Split Fiction -filmen går fremover i ganske raskt tempo. Filmen ble annonsert tidligere i år, etter utgivelsen av Hazelights siste hit co-op-tittel, og nå vet vi hvem regissøren, manusforfatterne og en av stjernene vil være.

I følge en rapport fra Variety, som først brøt nyheten om Split Fiction film, ser det ut til at Sydney Sweeney vil lede rollebesetningen for filmen. Det er foreløpig ikke bekreftet hvilken av spillets hovedpersoner hun skal spille, men med tanke på Sweeneys blonde hår, kan det være lettere for henne å bli Zoe. På den annen side kan det føre til et hinder med Zoes engelske aksent. Vi må bare vente og se.

Wickeds Jon M. Chu er signert for å regissere filmen, som vil bli skrevet av Deadpool & Wolverine-manusforfatterne Rhett Reese og Paul Wernick. I likhet med spillet vil filmens handling følge to spirende forfattere - en som skaper fantasihistorier mens den andre skriver sci-fi - som finner seg fanget i sine egne kreasjoner takket være den nyeste teknologien til et mystisk selskap.

Split Fiction er ute nå på Xbox Series X/S, PlayStation 5 og PC. En Nintendo Switch 2-versjon er planlagt utgitt 5. juni.