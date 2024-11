T1 fortsetter League of Legends offseason-virksomheten ved å forlenge med Oner

HQ

Bare i går rapporterte vi om nyhetene rundt den nåværende back-to-back League of Legends verdensmesteren T1 og hvordan det sørkoreanske laget bestemte seg for å forlenge Ryu "Keria" Min-seok og deretter skille veier med Carl Martin Erik "Rekkles" Larsson. For å utvide dette har T1 nå forlenget en annen spiller og gjort en endring i trenerstaben også.

Nærmere bestemt er det Mun "Oner" Hyeon-jun som har fått en kontraktsforlengelse som vil binde ham til T1 de neste årene. Vi vet ikke den nøyaktige varigheten av forlengelsen, men vi vet at det er en flerårig avtale og uten tvil en avgjørende del i T1s innsats for å laste om og fylle på nytt før et bemerkelsesverdig forsøk på å bli kalt tre-peat-mestere (dvs. å være verdensmestere tilbake-til-back-to-back-to-back).

Den andre endringen kommer i avgangen til trener Kim "Roach" Kang-hui. Roach har tjent i T1-familien siden 2019, og når det gjelder hvorfor han drar nå, er det ganske enkelt fordi han må fullføre sin pålagte sosiale tjenesteplikt i Sør-Korea. Det er uklart om han etter denne plikten vil komme tilbake til T1 og fortsette der han slapp.