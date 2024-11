T1s lag som har vunnet VM to ganger på rad, holder ikke sammen

HQ

I en overraskende vending av hendelser vil T1s League of Legends -lag faktisk se litt annerledes ut på vei inn i konkurransesesongen 2025. Til tross for at de har muligheten til å konkurrere om tre verdensmesterskap på rad og tjene en fantastisk trepeat, vil laget forsøke bragden uten hjelp fra Choi "Zeus" Woo-je.

Den sørkoreanske stjernen har bestemt seg for å forlate laget og utforske muligheter andre steder, etter fem år og en hel karriere så langt med laget. Det får vi vite i en kunngjøring: "Vi takker ham virkelig for alt han har oppnådd i T1 og ønsker ham alt godt."

I henhold til hvem som blir med på laget i Zeus 'sted, vil Choi "Doran" Hyeon-joon gå ut av Hanwha Life og fylle rollen som en Top Laner for det koreanske kraftverket. T1 legger til: "Vennligst støtt ham som den nye topplaneren for T1 og hjelp ham til å skinne enda lysere på T1!"

Med disse endringene i tankene er T1s League of Legends -team for 2025 på plass.