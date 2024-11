T1 sikrer seg nok en League of Legends -stjerne i forberedelsene til trippelmesteret

HQ

T1 forbereder seg for tiden på å forsøke en bragd som de fleste lag vil betrakte som helt umulig. Den sørkoreanske organisasjonen laster opp og låser spillerne og staben foran konkurransesesongen 2025 League of Legends der de vil gjøre et forsøk på å bli kalt back-to-back-to-back-verdensmestere med en trepeat til navnet sitt.

I ånden av dette monumentale sluttmålet har T1 låst stjernene sine, med nylige kunngjøringer om at Ryu "Keria" Min-seok og Mun "Oner" Hyeon-jun ville holde seg til laget i 2025, sammen med Lee "Faker" Sang-hyeok, hvis kontrakter for øyeblikket løper ut på slutten av neste sesong. I skrivende stund er det altså bare to spillere i startoppstillingen som ikke er sikret ennå, men det endret seg i går da det ble kjent at Lee "Gumayusi" Min-hyeong også har fått forlenget.

I motsetning til Keria og Oner er Gumayusis forlengelse bare på ett år, noe som betyr at det er stor sjanse for at han forlater T1 etter trepoengsesongen. Det store spørsmålet nå blir imidlertid hva som skjer med Choi "Zeus" Woo-je, og om T1 har til hensikt å knytte ham til laget ytterligere nå som kontrakten hans avsluttes denne måneden. Med tanke på at Zeus kun har spilt for T1, virker det svært sannsynlig at han vil forlenge sin kontrakt med laget. Vi får utvilsomt vite mer veldig snart.