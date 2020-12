Taiko no Tatsujin: Rhythmic Adventure Pack

Du ser på Annonser

Hvis du er som meg kjenner du sikkert igjen spillserien Taiko no Tatsuijin, ikke på navnet, men på de to små tromme-hovedkarakterene Don og Katsu. Denne rytmespillserien har vært stor i Japan lenge, men har aldri slått helt an i Vesten. Det har ikke stoppet utgiver Bandai Namco fra å gi ut flere titler i serien globalt, og dagens fokus er faktisk første gang Vesten har fått et av Taiko-spillene som ikke bare er et rytmespill, men også et rollespill! Det stemmer, rett etter Kingdom Hearts: Melody of Memory har vi fått enda et rytmebasert rollespill til Nintendo Switch. Vi får se hvordan Don og Katsu klarer seg på rollespill-eventyr.

Dette spillet er en pakke med to spill som tidligere er utgitt i Japan, men de er likevel veldig samkjørte, med så og si identiske menyer, grafikk og meget lik spillstruktur. Det andre spillet i pakken trekker noen flere RPG-elementer inn i spillopplevelsen, med fokus på hvor på banen du plasserer karakterene dine, forskjellige karaktertyper osv., men begge spillene er uansett ganske like. I disse kontrollerer du Don, Katsu og deres venner på en reise hvor de må tromme seg forbi diverse fiender i forskjellige nivåer. Grafikkstilen er enkel og god, med 2D-tegninger av karakterene i en veldig søt stil, lagt oppå 3D-bakgrunner. Menyene og resten av presentasjonen er også veldig sukkersøt, men kanskje litt ensformig og kjedelig i lengden. Dette er dog ikke spill du skaffer deg for å oppleve historien, grafikken eller menyene. Dette er et rytmespill, og du har kjøpt det for å trykke deg rytmisk gjennom diverse musikk! Så hvordan er det da?

Gameplayet er ganske åpent for variasjon. Man kan velge om man vil slå taktslagene ved å trykke på knappene, på skjermen eller ved å bruke bevegelseskontroller. For meg som er hobby-trommeslager fungerte det overraskende bra å slå kontrollene i takt med musikken, så det er definitivt noe å anbefale, selv om man gjerne først rynker på nesen når man blir spurt om man vil bevege seg for å spille et spill i 2020.

Dere som leste Kingdom Hearts: Melody of Memory-anmeldelsen min, husker kanskje gjerne at jeg snakket om at rytme-spillet var mer sentrert rundt melodiene i musikken. Det betød at det var viktigere å kunne melodiene, enn å være god rytmisk. Taiko-spillene er litt i andre enden av skalaen, hvor spillmotoren baserer seg mer på at du slår taktslag som gir mening i samsvar med melodien, men som sjeldent beveger seg utenfor "rytmisk logikk". Dette er et konsept som er vanskelig å forklare, men jeg tror den beste beskrivelsen er at KH:MoM fokuserte på å få med hver tone i melodien, mens Taiko fokuserer på de tonene og slagene som passer logisk inn i taktene.

De tonene er også litt sære for mange. Det er nemlig snakk om nesten utelukkende J-pop, både kjent og ukjent, men spesielt ukjent i Vesten. Her er det mye god musikk, men det er definitivt en smak man må bli vant til. Jeg for min del har lenge vært en anime-fan, så jeg er godt kjent med sjangeren, og selv om det var mye her jeg ikke hadde hørt før, var det sjeldent et problem. Det er dog noe å tenke over når du vurderer å skaffe deg spillet, for her dukker det ikke opp noe særlig vestlig pop.

Et av problemene med musikken kommer av det faktum at dette er to spill. Det betyr at på tross av at de to spillene har veldig lik oppbygning, er ikke sangutvalget likt. Det blir frustrerende i lengden å måtte gå ut av en meny i ett spill, og så inn i en annen meny i et annet spill som er så å si identisk, for å kunne velge den sangen du ville spille. Jeg er glad for at det er et stort utvalg av sanger, men en lett snarvei mellom spillene hadde vært hyggelig.

Det er ikke så mye mer å si om denne pakken med Taiko-spill. Det er to søte rytmespill satt til J-pop, med en enkel og grei historie og innpakning. Da er det egentlig veldig lett å vite om spillet er for deg eller ikke. Liker du J-pop og rytme-spill? Da er det bare å kjøre på! Hvis du derimot ikke er fan av verken det ene eller det andre, har du nok bedre ting å bruke både pengene og tiden din på. Hvis du lurer på om dette er noe for deg, ville jeg søkt litt på YouTube, for her gjelder definitivt utsagnet "Det du ser er det du får"!