Take-Two-aksjen hopper opp med 1 milliard dollar etter Rockstar-lekkasje

Vel, det slo litt tilbake. I stedet for å få 200 000 dollar fra Rockstar etter å ha stjålet finansiell informasjon, endte hackergruppen ShinyHunters bare opp med å gi utviklerens morselskap et løft i aksjekursen.

Som bemerket av Insider Gaming, hoppet Take-Twos tall opp i går, etter avsløringen av hvor mye penger GTA Online bringer inn etter lekkasjen. I løpet av handelsdagen i går steg Take-Twos aksjekurser med 2.63% opp til $ 206.66 per aksje. Det høres kanskje ikke så mye ut, men det tilførte selskapet over 1 milliard dollar i verdi.

Nå er ikke alt dette solskinn og regnbuer for Take-Two. Selskapet er fortsatt i ferd med å slå seg fra en hit det nylig tok etter avsløringen av Googles Project Genie AI-modell, som tilsynelatende kan lage spill fra bunnen av (det kan det ikke.) Priser og aksjer svinger ofte, så dette er kanskje ikke en langvarig velsignelse for Take-Two, men det ser ut til at hacket har hatt en ganske motsatt effekt av det som var ment av ShinyHunters. Ettersom ingen nøkkel Grand Theft Auto VI data ble stjålet, ser det ut til at alt vi egentlig fikk var litt økonomisk informasjon som viste at Take-Two raket det inn takket være GTA Online enda mer enn vi først trodde.