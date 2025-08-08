Take-Two-sjef sier at "bra er det nye dårlige" for spill

HQ

Hvor bra skal et godt spill være? Ettersom anmelderpoeng på 7 og 8 nå ikke virker så imponerende for den gjennomsnittlige spilleren, legges det press på studioene for å skape noe som føles som en tittel man må spille, i stedet for en utgivelse folk kan vente på rabatt for å spille.

Det er det som i stor grad ser ut til å ha drevet forsinkelsen av Bioshock 4 hos Take-Two. I det minste, da han snakket med IGN, tilbød Take-Two-sjef Strauss Zelnick den forklaringen på oppfølgerens nylige overhaling og lengre utviklingstid. "Jeg tror det er en refleksjon av det faktum at når underholdningsbedrifter modnes, søker forbrukerne kvalitet, og alle innser at forbrukeren er svært krevende og med rette," sa han.

"Strategien til dette selskapet har alltid vært å lage den beste underholdningen, ikke nødvendigvis mest mulig underholdning. Noen ganger har vi selvfølgelig kommet til kort, men det har vært svært få ganger. Og jeg tror noen av konkurrentene våre har innsett, kanskje litt sent, at forbrukerne ikke synes det er greit med "ok". Bra er det nye dårlig, flott er det nye flott. Og vårt mål her er å gjøre alt eksepsjonelt."

Zelnick innrømmer deretter at han ikke mente å kritisere andre studioer, ettersom det å lage spill er "veldig vanskelig, og du ønsker ikke å kritisere noen for å holde fast ved sitt kreative talent, støtte dem og prøve å få et godt resultat."