Take-Two-sjef vil ikke avsløre hvor mye Grand Theft Auto VI vil koste enda

HQ

Mens spekulasjonene går rundt prisen på Grand Theft Auto VI, nekter Take-Two-sjef Strauss Zelnick å avsløre noe stort ennå. Men han kommenterer at Rockstar og Take-Two liker å levere mer verdi enn det de tar betalt for.

"Så nå vil den kunngjøringen komme fra Rockstar i god tid," sa Zelnick til Variety da han ble spurt om prispunktet for GTA VI. "Målet vårt er alltid å levere mer verdi enn det vi tar betalt, så vi har alltid hatt variabel prising i selskapet."

Ryktene om en pris på 100 dollar for Grand Theft Auto VI har versert på internett en stund, og noen analytikere tror at det kan være grunnprisen for spillet. Andre tror at Rockstar vil sikte mot en høyere pris med spesielle samlerutgaver, noe som Zelnick kan ha antydet.

"Som du vet, er tilnærmingen i bransjen å lansere til en premiumpris, noen ganger med spesialutgaver, og over tid, vanligvis å redusere prisen for å forbedre den totale størrelsen på markedet," sa han. "Vi gjør akkurat det samme. Jeg tror vi, sannsynligvis mer enn de fleste, er svært fokusert på å sørge for at opplevelsen er god, ikke bare fordi spillet i seg selv er bra, men også fordi forbrukerne har betalt en rimelig pris for det."

Til tross for at mye av mediefokuset er på Grand Theft Auto VI akkurat nå, nyter Zelnick og Take-Two for øyeblikket et bedre kvartal enn forventet for inntekter, og ser fremover mot sterke resultater for Mafia: The Old Country, Borderlands 4 og flere utgivelser.

Grand Theft Auto VI lanseres 26. mai 2026 til PS5 og Xbox Series X/S.