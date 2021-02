Den overskriften der var litt merkelig å skrive, men i går bekreftet Sony altså at det meget underholdende Days Gone skal komme til PC i løpet av våren. Det eneste vi...

Allerede i mars bekreftet Sony at en rekke PlayStation 4-spill vil kjøre bedre på PlayStation 5, men ønsket ikke å si noe om hvilke. Siden den gang har vi fått vite at...

Bend Studio feirer Days Gones ettårsdag med interessant statistikk

den 27 april 2020 klokken 15:44 NYHET. Skrevet av Silje Marie Ruud Slette

For et år siden (eller teknisk sett et år og den dag siden), lanserte Bend Studio det etterlengtede post-apokalyptiske action-eventyret Days Gone, og for å feire spillets...