Tales of the Shire lanseres i mars 2025

Inntil for noen dager siden var vi fortsatt under inntrykk av at det bedårende The Lord of the Rings life-sim-prosjektet Tales of the Shire ville gjøre sin ankomst før utgangen av året. Imidlertid bekreftet utvikleren Wētā Workshop nylig at dette ikke vil være tilfelle, ettersom tittelen har blitt forsinket til en gang i 2025.

Nå, som en del av gårsdagens hobbitdag-prosedyrer, som feirer alle ting knyttet til Ringenes herre, har utvikleren nå slått en fast dato på Tales of the Shire, og avslører at tittelen vil lanseres 25. mars 2025 (som for øvrig er Tolkien Reading Day, en annen merkedag for Ringenes herre-fans).

Mens vi teller ned dagene til denne lanseringen, kan du gå over her for å lese vår nylige forhåndsvisning av den nydelige tittelen.