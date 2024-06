Tales of the Shire: Midgard har aldri vært så nydelig som nå

HQ

The Lord of the Rings og Middle-earth har opplevd en massiv oppblomstring i det siste. The Rings of Power-showet kommer tilbake i august, en ny spillefilm om Gollum er på vei, en animert The War of the Rohirrim film vil debutere i desember, Free Range Games leverte sin survival-crafting-tittel Return to Moria i fjor, kort tid etter at Daedalic Entertainment droppet det kaotiske Gollum-eventyrspillet. Det er unødvendig å si at fansen av Midgard har spist godt i det siste, og snart skal vi spise et nytt måltid med livsimulering som tema.

Jeg snakker selvfølgelig om Tales of the Shire. I motsetning til de andre The Lord of the Rings -prosjektene som jeg nevnte ovenfor, går dette spillet bort fra det vanlige dystre og mørke fantasy-temaet som Midgard stort sett har vært tuftet på, og setter i stedet søkelyset på skjønnheten, roen og enkelheten til Shire og hobbitene som kaller regionen sitt hjem. Jeg har hatt sjansen til å se en liten del av dette kommende prosjektet under Summer Game Fest, og nå gleder jeg meg til å se mer.

HQ

Tales of the Shire er en ren livssimuleringsopplevelse. Du skaper en hobbit og må deretter definere din plass i de salige, bølgende åsene på Shire ved å oppgradere og forbedre et hus, møte og hjelpe lokalbefolkningen, dyrke råvarer og lage deilige måltider av dem, fiske etter ferske proteiner, utvikle forhold og til slutt slå deg ned, og alt sammen med en The Lord of the Rings -stil som hyller og tapper inn i den bredere historien om Midgard. Hvis du har spilt Disney Dreamlight Valley eller Fae Farm i det siste, My Time at -serien, Animal Crossing, til og med Stardew Valley, så vil du være kjent med hva dette spillet bringer til bordet.

Dette er en annonse:

Det betyr ikke at det er noe å bekymre seg over, for det virker ærlig talt som om utvikleren Wētā Workshop har funnet gull med kombinasjonen av en avslappende og sjarmerende, stressfri livssimulering i en av de mest idylliske og fredelige delene av Middle-earth. Verdenen som er skapt her, som for det meste dreier seg om området Bywater, er fargerik og detaljrik, og presenteres med en kunststil som best kan beskrives som ufeilbarlig bedårende.

Siden dette spillet utelukkende handler om å leve livet som en hobbit, er det ingen action eller kamp. Ditt største daglige stress dreier seg om hvilke måltider du skal lage til frokost og hvordan du skal tilberede dem. Selv om det ikke finnes noen feil måte å gjøre det på, og Wētā Workshop har prioritert å sørge for at det ikke finnes noen riktige eller gale måter å gjøre det meste på i dette spillet, lar matlagingsminispillet deg utvikle retter som er forskjellige på en salt-søt, mør-tøff skala. Dette er viktig, ettersom en hobbit kan ha andre preferanser enn en annen, noe som betyr at hvis du ønsker å komme inn i varmen hos en bestemt karakter, må du lage en rett som passer til deres smak.

Dette er en annonse:

Men det er mer enn bare matlaging som opptar tiden din her. Du kan hjelpe de lokale hobbitene med oppgaver for å heve Bywaters anseelse og låse opp belønninger som åpner for nye evner og spillmekanikker. Du kan bytte til deg nye klær for å utvikle en egen stil, og du kan utforske verden for å avdekke hemmeligheter ved hjelp av et veipunktsystem som erstatter tradisjonelle kartmarkører og piler med sommerfugler som leder deg til målet ditt. Dette spillet er virkelig ubarmhjertig søtt, og det er en faktor som forblir uavhengig av årstiden.

Tales of the Shire Spillet har et sesongbasert system som betyr at avlingene du planter og kan dyrke, og de daglige rutinene dine vil endre seg avhengig av om sommersolen steker eller om vintersnøen faller. Men det er ikke bare været som vil holde deg på tå hev, for du vil også få besøk av noen The Lord of the Rings ikoner, blant annet en viss grå, vandrende trollmann. Og i tillegg får du muligheten til å møte noen kjente hobbiter som du kanskje kjenner igjen fra filmene/bøkene eller fra Midgard, enten det er Samwise Gamgee eller Rosie Cotton. Det vil også være mange andre kjente ansikter som blir referert til, men den som skiller seg ut er selvfølgelig Bilbo Lommelun, som i dette spillet vil fungere som en forteller som guider hobbiten din gjennom livet.

Wētā Workshop fortalte meg under forhåndsvisningen min at selv om det er mange måter å fortsette Tales of the Shire -opplevelsen på og fortsette å trives i denne vakre verdenen, har hovedhistorien en fast slutt å nå.

Selv om jeg bare fikk oppleve en kort snutt av Tales of the Shire, var det klart for meg at Wētā Workshop har noe veldig lovende på hendene. Dette virker som en perfekt måte å blande den fantastiske og fantastiske verdenen i Middle-earth sammen med den avslappende og lykksalige naturen til en life-sim-tittel. Å kunne slappe av, fange fisk, dyrke planter og utforske villmarken uten å bekymre seg for å sulte i hjel eller bli spiddet av en ork høres ut som den perfekte måten å slappe av på etter en travel dag på jobben, og selv etter bare 20 minutters spilling er jeg ivrig etter å vende tilbake til denne verdenen for å fortsette å kaste lys over dens hemmeligheter.