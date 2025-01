Tango Gameworks gjør storslått comeback etter Xbox-nedleggelse

HQ

Det sjokkerte mange i fjor da Microsoft og Xbox bestemte seg for å trekke ut støpselet på en rekke utviklere og studioer. Det var noen mindre navn som utgjorde denne listen, men også noen få elskede titaner, for eksempel den nylig maligniserte Arkane Austin og også den Japan-baserte Tango Gameworks. Da denne nedleggelsen skjedde, tok det ikke lang tid før Tango igjen skapte overskrifter med planer om å bli reddet fra en fullstendig nedleggelse av PUBG: Battlegrounds morselskap Krafton Inc., og nå som vi er inne i det nye året, har dette blitt realisert.

I en uttalelse på X, Tango Gameworks avslører at den blir gjenfødt og får "en ny start" ved å bli med i Krafton-familien under det nye navnet Krafton Gameworks Inc. Jepp, ikke mye endrer seg med hensyn til utviklerens navnebror, noe som forhåpentligvis også betyr at ikke mye endrer seg med hensyn til hva vi kan forvente av det talentfulle teamet.

Tango bemerker også i sin uttalelse at "vi er glade for å fortsette å lage spill som gir glede til spillere over hele verden."

Er du glad for å se Tango Gameworks tilbake?