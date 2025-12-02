Tarsier "lærte mye om morsom co-op" fra Stretchers som vil bli brukt i Reanimal

HQ

Vi fikk nylig muligheten til å intervjue Tarsier Studios' narrative regissør Dave Mervick for å snakke om selskapet og deres kommende skrekkeventyr Reanimal.

Mange interessante temaer kom opp underveis, og da vi snakket om co-op-aspektet i Reanimal, lurte vi på om Tarsier Studios hadde hentet inspirasjon fra deres tidligere komiske co-op-tittel, Stretchers. Svaret var et noe overraskende ja:

"Overraskende nok er det første gang vi har fått det spørsmålet, noe som er rart, for det er likheter der, selv om de tonalt sett er poler fra hverandre. Jeg vil si at vi helt klart lærte mye om morsomt samspill under utviklingen av The Stretchers, hvordan kommunikasjon er nøkkelen, hvordan enkle ting ofte blir vanskeligere i samspill, og energien som skapes når man går gjennom stressende situasjoner sammen. Så ja, det er definitivt linjer som kan trekkes mellom de to. Svakt og snirklete, men likevel!"

Husker du Stretchers, og hva synes du om den?

Hvis du har spilt Stretchers, vet du at det var fantastisk morsomt, finurlig og vanskelig. Reanimal er selvfølgelig mye mørkere i sin tilnærming, men tilsynelatende vil det fortsatt være noen mer eller mindre rette linjer mellom de to titlene når det gjelder gameplay.

Du kan lese intervjuet i sin helhet her, der vi også spør Mervick om hva han synes om Little Nightmares 3. Tarsier laget de to første delene, men av juridiske årsaker er de ikke involvert i det tredje spillet.

Reanimal kommer ut 13. februar til PC, PlayStation 5, Switch 2 og Xbox Series S/X.