Tatoveringer, mørke triks og loadouts kommer i Skates tredje sesong

HQ

Du er sannsynligvis allerede klar over den nylige kontroversen rundt Skate og den nært forestående neste sesongen, ettersom den rebootede skateboardtittelen vil bringe tilbake sin opplæringsøy som et betalt ekstra for en begrenset periode, til tross for tidligere løfter om at dette ikke ville være tilfelle, alt mens utvikleren Full Circle har blitt rammet av permitteringer...

Det har vært noen tøffe uker for spillet, men hvis du fortsatt rutinemessig hopper inn og spiller, er du kanskje nysgjerrig på hva sesong 3 generelt vil bringe når den starter 10. mars. Den siste traileren dykker inn i dette.

Bortsett fra Isle of Grom og det "oppdaterte" Skate.passet vi tidligere har rapportert om, kan vi forvente at sesong 3 vil legge til loadouts slik at du enkelt kan bytte mellom forskjellige utseende og utseende, alt mens tatoveringer vil gjøre det enda enklere å gjøre skateren din til din egen. Ser vi på gameplay, debuterer mørke triks i begynnelsen av sesongen, med dette inkludert mørke fangster, mørke flips og mørkeslides, med benløse triks som også får oppdateringer til deres respons og oppførsel. Til slutt introduseres spillmodusen Speedlines, som gir spillerne tekniske utfordringer og tidsutfordringer i San Van og på Isle of Grom.

Se alt dette i aksjon i den nye traileren nedenfor og før sesong 3 starter 10. mars.