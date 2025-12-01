Team Liquid Brazil løfter Valorant Game Changers Championship 2025-trofeet

HQ

Vi rapporterte at i forkant av helgen ble ethvert håp om at et EMEA-lag skulle løfte Valorant Game Changers Championship 2025 -trofeet knust, ettersom alle de kvalifiserte lagene hadde blitt slått ut før den siste skifer av kamper. Det betydde at tittelen var på vei til enten USA eller Brasil, og nå vet vi med sikkerhet hvilken region som gikk til topps.

Etter en knallhard og jevn finale klarte Team Liquid Brazil å sementere sin posisjon som det beste damelaget i verden på Valorant ved å slå Shopify Rebellion Gold med 3-2. Dette var en klar seier ettersom de to tidligere møttes i Upper Bracket-finalen, der Team Liquid Brazil også beseiret Shopify Rebellion Gold på en 2-1-måte, noe som betyr at i begge tilfeller der de to kolliderte, kom det brasilianske laget ut foran.

Med dette i bakhodet er alle øyne nå rettet mot 2026-kampanjen, som sannsynligvis vil starte til våren.