Team Vitality er mestere i IEM Katowice 2025

I går ble det avsluttet nok en stor Counter-Strike 2 -turnering i 2025-kalenderen. Den årlige (eller kanskje ikke så mye fremover ...?) Intel Extreme Masters Katowice turneringen ble avsluttet, med en actionfylt finale som så Team Vitality og Team Spirit slugge det ut på hovedscenen.

Etter en dominerende opptreden gikk Team Vitality av med seieren, løftet trofeet og sikret seg 400 000 dollar av den totale premiepotten på 1 million dollar.

Men dette var ikke alt Team Vitality vant, da Mathieu "ZywOo" Herbaut også ble kåret til MVP for turneringen, etter nok en sterk oppvisning på en av de største scenene i konkurrerende Counter-Strike.

Dette resultatet har også satt Team Vitality til å være den sannsynlige neste til å sikre seg en Intel Grand Slam også. Prisen som gis til et lag som vinner fire ESL Pro Tour -arrangementer (som inkluderer IEM-turneringer) i løpet av en periode på ti turneringer, innebærer også at organisasjonen får en pengepremie på 1 million dollar. Etter IEM Katowice-resultatet og IEM Köln-seieren i fjor sommer, har laget nå seks sjanser til å vinne to turneringer til for også å bli regnet som en Grand Slam -vinner. Matematisk sett setter dette dem også som en av frontløperne for prisen, da det eneste andre laget med bedre sjanse er Natus Vincere, som også trenger å vinne to ESL-arrangementer, men i løpet av de neste syv turneringene.

Når det gjelder hva som er neste for Team Vitality, vil troppen konkurrere i ESL Pro League's 21. sesong, hvor den kanskje vil legge til et nytt hakk i Grand Slam håp ... Tror du vi får se det skje?