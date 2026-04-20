Team Vitality fullfører det utenkelige, og kåres til Grand Slam-mestere to ganger på rad

Som vi nylig rapporterte om, vant Team Vitality IEM Rio i helgen, og fortsatte en veldig beundringsverdig og imponerende rekke med resultater og suksess. Denne seieren, selv om den er fantastisk i seg selv, forverres av det faktum at det franske laget også sikret seg en back-to-back Intel Grand Slam ved å løfte IEM Rio-trofeet, en bragd som ingen lag noen gang har oppnådd før.

For referanse krever det å vinne en Intel Grand Slam å vinne fire ESL-vertskapsbegivenheter i løpet av ti spill. For Team Vitality klarte den bragden på så lite som syv turneringer totalt etter å ha vunnet IEM Dallas 2025, IEM Köln 2025, IEM Krakow 2026 og IEM Rio 2026.

Ettersom få lag har klart å slå et eneste slag på Team Vitality i det siste, og med tanke på at vi nå er inne i IEM-sesongen, ville det ikke være urimelig å antyde at laget er en favoritt til neste Intel Grand Slam. For referanse, før vi når juli, vil det være ytterligere to IEM-arrangementer (Atlanta i mai og Köln i juni), og på nåværende form vil du ikke favorisere mange tropper over Team Vitality.

Men nok med å se på fremtiden, dette resultatet betyr at Team Vitality tar hjem ytterligere 1 million dollar i premiepenger og til og med blir belønnet med en utrolig sjelden gullbarre, den andre som dette laget har sikret seg.