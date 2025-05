Team Vitality kåret til mester i BLAST Rivals Spring 2025

HQ

Det er så mange esportsarrangementer som skjer rundt om i verden i disse dager at det kan være vanskelig å holde oversikt over dem. I løpet av helgen ble BLAST Rivals Spring 2025 -arrangementet avsluttet og så et av de åtte deltakende lagene løfte trofeet og gå bort med $ 125,000 350,000 av den totale premiepotten på $ XNUMX XNUMX.

Det laget endte opp med å være Team Vitality, som overvant Team Falcons i den store finalen for å sikre trofeet etter en utmattende kamp som gikk avstanden og endte 3-2 i det franske lagets favør.

Dette fortsetter en enorm rekke arrangementer for Team Vitality, som nylig fullførte Intel Grand Slam og nå vil se etter å også vinne IEM Dallas og BLAST Austin Major som skjer i løpet av neste måned.