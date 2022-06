Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge

HQ

For de av oss som vokste opp et sted mellom 80- og 90-tallet, fantes det knapt et ungt sinn som ikke hadde en grønn ninjahelt oppkalt etter en avdød renessansekunstner. Hele livet dreide seg om disse fire skilpaddene; TV-spill, leketøy, klær - alt var Turtles. Etter ti tegnefilmsesonger og tre filmer døde Leonardo og kompani sakte men sikkert ut. Siden den gang har det blitt foretatt flere gjenopplivingsforsøk med vekslende hell, men det er først nå jeg virkelig kan slå fast at Teenage Mutant Ninja Turtles er tilbake for alvor.

Magien starter allerede i dét spillet startes. En ny og verdig versjon av den originale tegnefilmintroen fra 1987 slår meg hardt i trynet, og jeg er allerede fengslet. Shredder's Revenge er et eneste stort kjærlighetsbrev til tegnefilmen, ulikt alt annet jeg har sett. Dotemu har lagt så mye sjel og kjærlighet her at det knapt kan beskrives med ord, men jeg skal gi det et hederlig forsøk i løpet av denne teksten.

Super Nintendo-klassikeren TMNT IV: Turtles in Time (Konami, 1991) vil for alltid stå som et solid fundament i beat 'em up-sjangeren, og det er uungåelig å nevne at Shredder's Revenge med stort hell har hentet svært mye inspirasjon herfra. Den fargerike grafikken, de festlige animasjonene og det enkle konseptet er modernisert med bravur.

Tiden der det blir produsert Turtles-materiale uten Rocksteady og Bebop er endelig over.

Akkurat som i Turtles in Time har den onde Shredder bedrevet hyss med frihetsgudinnen i New York, og Leonardo, Michaelangelo, Donatello og Raphael må nok en gang ut på eventyr for å denge slemminger. Det er ekstra gledelig at ærverdige Splinter og April O'Neil også er spillbare. Samtidig blir det gjensyn med flere figurer fra tegnefilmen, som Irma, Vurnon og Burne.

Det er deilige detaljer absolutt overalt. Samtlige brett er proppet fulle av ting som kan knuses og sparkes rundt. Alt fra brannhydranter til parkometere flyr omkring, og slår i hjel det som er av dustete fotsoldater som måtte stå i veien. Dotemu har også basert noe av designet på gamle leketøy, og sånt setter en gammel nostalgiker som meg pris på.

Det er lite som føles bedre enn å denge en gjeng med ubrukelige fotsoldater sammen med vennene dine.

Samtidig er det absolutt verdt å nevne at legendariske Cam Clarke (Leonardo), Townsend Coleman (Michaelangelo), Barry Gordon (Donatello) og Rob Paulsen (Raphael) gjør comeback og bidrar med stemmer, akkurat som de gjorde for 30 år siden.

Musikken er et kapittel for seg. Komponist Tee Lopes (Sonic Mania, Streets of Rage 4, Metal Slug Tactics) har skapt noe som nærmest låter som om det er dratt rett ut fra Konami-hylla. Det er massevis av referanser til musikken i Turtles in Time, og jeg kan ikke tenke meg at det er en tilfeldighet. Noe av bakgrunnsmusikken fra originalserien har også fått nytt og foreviggjort liv, til unison glede for alle som vokste opp med tegnefilmen. YouTube-gitaristen Jonny Atma har bidratt, og det har også medlemmer fra ikke så rent ukjente Wu-Tang Clan. Sistnevnte har jeg aldri hatt noe forhold til, men bidragene passer fint inn i spillet.

Du har faktisk ikke opplevd såkalt MAYHEM før du har prøvd Shredder's Revenge med seks spillere.

I historie-modusen velger man et brett fra et kart som gir sterke assosiasjoner til det første Turtles-spillet på NES. Historien blir fortalt gjennom stillbilder, og fungerer ikke som annet enn en unnskyldning for å ha flere brett. Alle spill behøver heldigvis ikke å ha en episk historie. I stor grad er fortellingen totalt irrelevant, for spillet har så godt innhold at det ikke gjør noe. Shredder's Revenge er et høyst relevant eksempel på at gameplay trumfer alt annet.

Akkurat som Turtles in Time, som fremdeles blir spilt, elsket og æret, har jeg tro på at dette spillet også kan bli en tittel vi blir blanke i øynene av å snakke om når vi havner på gamlehjemmet. For Shredder's Revenge er virkelig morsomt. Det er en lang rekke knappekombinasjoner for å herje på variert vis, og det finnes også en arkade-modus for de av oss som ønsker større utfordringer.

Kontrollen er veldig simpel, og jeg tør nesten påstå at hvem som helst kan plukke opp kontrolleren og spille. Flerspillermodusen støtter opptil seks spillere på Nintendo Switch, og jeg kan skrive under på at det er totalt kaos (les: komplett kaos) når det maksimale antall spillere er nådd. Online fungerer ganske så fint når det fungerer, men av og til skal det tøyses og tulles og man blir kastet ut fra lobbyen. Litt synd at det skal være såpass ustabilt, all den tid Dotemu reklamerer hardt med flerspilleriet sitt.

Det er noe deilig ikonisk over dette bildet. Til glede for hele menneskeheten.

Alt i alt er Shredder's Revenge en fantastisk opplevelse for de av oss som har vokst opp med Turtles. Jeg liker å tro at dette også er et veldig kult spill for de som måtte være nykommere. Det er en rekke utfordringer som legger til rette for at dette kan spilles om og om og om igjen, og det tror jeg også at jeg kommer til å gjøre. Om dette er bedre enn Turtles in Time skal jeg la være usagt enn så lenge, men det er sannelig ikke langt unna heller.