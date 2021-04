Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge bekreftet til Switch, byr også på ny trailer

Du ser på Annonser

I mars ble det avslørt at skaperne av Streets of Rage 4 nå jobber på Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge, med PC som eneste bekreftede plattform, men at det også skulle slippes til "konsoller", og Switch ble altså bekreftet under gårsdagens Indie World Showcase.

For å gjøre ting enda bedre fikk vi også en ny trailer som viser masser av gameplay, utsøkt pikseldesign og herlig chiptune-musikk. Vi kan se fram mot co-op for opptil fire spillere når Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge lanseres senere i år, forhåpentligvis (og antakeligvis) til PlayStation og Xbox også.

Sjekk ut traileren nedenfor.