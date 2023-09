Tekken 8s lukkede beta-dato og Feng avslørt i ny trailer

HQ

Jonas er ikke den eneste som har hatt gleden av å spille en tidlig versjon av Tekken 8 i år, ettersom et lite utvalg fans over hele verden har fått delta i ulike tester. Sjansene for at du også får muligen har nettopp økt betraktelig.

Dagens Tekken 8-trailer bekrefter ikke bare at Feng er tilbake som spillbar fighter i spillet, og viser noe av det han kan gjøre. Den avslører også at den lukkede beta-testen vil finne sted på alle tre plattformene fra klokken 10 den 20. oktober til samme klokkeslett den 23. oktober. Dette vil ikke være det samme innholdet som den lukkede nettverkstesten, ettersom Azucena, Raven og Feng vil bli lagt til (19 karakterertotalt, så det skal avsløres en til før den tid) sammen med noen nye miljøer. Høres det interessant ut? Meld deg på for å få sjansen til å delta her.