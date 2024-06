Tell Me Why er gratis å spille denne måneden

HQ

For fjerde år på rad har Don't Nod og Xbox Game Studios annonsert at deres kritikerroste eventyr Tell Me Why (alle tre kapitlene) vil være gratis å spille i Pride-måneden, som er juni.

Don't Nod har alltid vært flinke til å tilby mangfoldige og inkluderende karakterer i sine titler, og Tell Me Why fra 2019 er intet unntak, med en transkjønnet hovedperson for første gang i et større spill. Eventyret finner sted i en liten by i Alaska, der tvillingene Tyler og Alyson Ronan gjenforenes etter 10 år for å løse en overnaturlig ladet historie om fortiden deres.

Sørg for å gjøre krav på det i juni, så er det ditt for alltid, og det gjelder både PC og Xbox.