Temtem - Early Access

Pokémon-franchisen har hatt en del rivaler de siste 24 årene, som blant annet Digimon, Yokai Watch og Monster Rancher. Og nå kommer Temtem også for å utfordre dem. Det er et fargerikt indiespill fra Crema Games som går ut på å fange monstre og trene dem opp til å bruke i kamp. Studioets nye spill har nylig blitt lansert i Early Access og skiller seg fra Pokémon-spillene ved å tilføye et mer utfordrende kampsystem og MMO-elementer. Spillet er planlagt for lansering i løpet av neste år, og de holder også på med å utvikle PS4, Switch og Xbox One-versjoner.

Vårt eventyr i Temtem ga oss litt deja vu, da man først blir kjent med regionens professor, så får man velge mellom en av tre Temtem, for så å bli utfordret til kamp av rivalen. Etter å ha fått litt opplæring blir vi sendt ut på eventyr for å utforske det vakre tropiske landskapet i Airborne Archipelago. Og etter hvert erobret vi den første dojo-utfordringen og ødela planene til den onde gruppen Clan Belsoto. Til tross for at spillet kun er i Early Access, har Temtem en 20 timer lang historie å begi seg ut på, som er plenty med tanke på at mer innhold vil komme i løpet av de neste månedene.

De turbaserte kampene i Temtem er alltid 2v2 uavhengig av om du utfordrer en duo eller en enkelt "temmer" (det er med mindre de bare har én Temtem). Temtem har utholdenhetsmålere, som tømmes når man bruker angrep, hvis et angrep krever mer utholdenhet enn det som er tilgjengelig, vil Temtemens helse bli ofret i stedet.

Å måtte tenke over hvordan å håndtere utholdenheten føltes forfriskende, og fikk oss til å tenke nøye over hvordan vi skulle håndtere hver runde. Vi brukte mindre effektive angrep, da disse tok mindre utholdenhet i stedet for å skade oss selv. I Pokémon var det veldig enkelt å bruke det kraftigste angrepet hele tiden, men endringen i mekanikkene her gjorde at den litt late taktikken ikke fungerer, og kampene ble mer givende av dette.

Vi synes også Temtem er litt vanskelig, og vi måtte taktisk trekke oss tilbake flere ganger for å helbrede laget da vi ikke var nok forberedt på utfordringen vi møtte. Det er heller ingen XP Share i Temtem, så du må bruke de svakere skapningene i kamp hvis du vil at de skal bli sterkere.

MMO-elementene i Temtem får det til å føles som en levende lekeplass, med mer innhold på vei. Når du utforsker det fargerike landskapet vil du se andre spillere streife rundt med sine favoritt Temtem ved sin side. Du kan også samhandle med dem for å bytte Temtems samt samarbeide i kamp. En fin touch er at du til og med kan fullføre hele eventyret sammen med en venn, hvor dere kommanderer en Temtem hver i kampene.

Temtemenes design er for det meste bra og minte oss litt om de Pokémon-inspirerte tegningene vi tegnet på barneskolen. Det er 81 skapninger tilgjengelig i Early Access, og mens vi likte de fleste av dem, føltes noen av dem som kopier. Saipat, for eksempel, likner altfor mye på Psyduck, men med andre farger og et skjell festet på hodet. Utviklerne sier selv at flere Temtems vil bli tilgjengelig i fremtiden, og det forventes at tallet vil stige til 161.

Samtalene i spillet var også mer givende, da Temtem bød på flere dialogvalg å velge mellom. Det er også flere sideoppdrag i spillet, og vi vi husker spesielt et øyeblikk hvor vi tok kontroll over en turistgruppe, eller da vi prøvde å få en fremmeds barn inn på et prestisjefylt universitet.

Men ikke alt var perfekt i Temtem, da vi følte at økonomien var ubalansert, for tilbehør i klesbutikkene var for eksempel ekstremt dyrt, og det var merkelig at et Temcard (fungerer som en Pokéball) kostet 15 Pansuns, mens Revives kostet hele 500. En annen ting er at man kun kan ha én lagringsfil av gangen, og må slette den gamle om du vil starte på nytt.

Temtems tilnærming til monster-samling-sjangeren er beundringsverdig. MMO-elementene hjelper virkelig med å gi spillverdenen en mer levende følelse, og det utholdenhetsbaserte kampsystemet er tankevekkende og utfordrende. Det er et par ting som trekker det ned, da det for øyeblikket er litt få skapninger i spillet. Vi føler også at spillets in-game økonomi trenger en justering. Med det sagt virker Temtem meget lovende til tross for at det kun er i Early Access - og vi er spent på å se hvordan det utvikler seg mot lanseringen i 2021.