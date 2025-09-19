Tencent slår tilbake mot Sony for påstanden om at Light of Motiram er en Horizon-"klone"

HQ

Da Light of Motiram først ble presentert for verden tok det ikke lang tid før mange betraktet spillet som en ganske skamløs kopi av Guerrilla Games ' Horizon -serie. Det visuelle, temaet, designinspirasjonen... Mange av de ulike delene av spillet så ut til å tyde på at Tencent og utviklerne Aurora Studio og Polaris Quest hadde latt seg inspirere av den populære actioneventyrserien, noe Sony også tok som en fornærmelse.

Det store underholdningsselskapet gikk snart til søksmål og hevdet at Light of Motiram var en "slavisk klone" av Horizon, og at det var et ulovlig forsøk på å kapitalisere på suksessen til den Sony Interactive Entertainment-eide serien. Tencent svarte ikke på søksmålet den gang, men dette har nå endret seg.

I henhold til The Game Post rapporteres det at Tencent ønsker å ta på seg Sonys søksmål med den begrunnelse at det er "ikke rettet mot å bekjempe piratkopiering, plagiering eller noen reell trussel mot immateriell eiendom. Det er et utilbørlig forsøk på å inngjerde et velbrukt hjørne av populærkulturen og erklære det som Sonys eksklusive domene."

Tencent går videre med å plukke fra hverandre Sonys påstand, blant annet at uttalelsen om at Horizon var "like no fictional world created before [or] since" faktisk "flatly contradicted by Sony's own developers, not to mention the long history of video games featuring the same elements that Sony seeks to monopolize through this lawsuit."

Svaret fortsetter med å forklare: "Sonys klage ignorerer disse faktaene på en talende måte. I stedet forsøker den å forvandle allestedsnærværende sjangeringredienser til proprietære eiendeler. Ved å saksøke for et uutgitt prosjekt som bare benytter seg av de samme velkjente tropene som har blitt omfavnet av mange andre spill utgitt både før og etter Horizon - som Enslaved, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Far Cry: Primal, Far Cry: New Dawn, Outer Wilds, Biomutant og mange flere - Sony søker et utillatelig monopol på sjangerkonvensjoner."

Ingenting av dette endrer det faktum at Light of Motiram endret mange av sine Steam-sider kort tid etter at søksmålet ble innlevert...

Det er uklart hva som vil skje videre, men slik det ser ut nå, er Light of Motiram fortsatt planlagt å lanseres på PC en gang i 4. kvartal 2027.