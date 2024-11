Tennisveteran er uenig i ATP-reglene og mener Alcaraz fortsatt bør være nummer 2

HQ

Forrige uke skjedde det store endringer på ATPs verdensranking. Jannick Sinner er fortsatt nummer 1, langt foran konkurrentene, men Zverev, som vant Paris Masters 1000, klatret til andreplass, og Carlos Alcaraz falt til nummer tre.

Novak Djokovic, som gikk glipp av Paris-turneringen, og som også går glipp av ATP Finals, mistet også de 1000 ATP-poengene fra seieren i fjor og falt til nummer 5, under Medvedev, selv om det bare var 20 poeng.

Denne endringen betyr at Zverev kan avslutte sesongen over Alcaraz, selv om russeren ikke har vunnet noen Grand Slam. Alcaraz vant tvert imot Roland Garros og Wimbledon.

"Jeg vet ikke hva som er galt med ATP-algoritmen, sier Panatta

Den italienske tennislegenden Adriano Panatta, som vant Roland Garros i 1976, er ikke enig i ATP-systemet. "Jeg mener at hvis en tennisspiller vinner Wimbledon og Roland Garros i løpet av en sesong, bør han være nummer én eller to, ikke en spiller som har vunnet mindre turneringer", sa han i Rai Due (takk, AS).

"Jeg vet ikke hva som er galt med denne ATP-algoritmen. En spillers rangering bør bestemmes av Grand Slam-seire, ikke av gjennomsnittet av seire og tap. Og alle klager med rette på denne algoritmen."