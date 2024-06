Testing med det offisielle mod-verktøyet for Baldur's Gate III har begynt

HQ

Selv om det offisielle moddingsverktøyet som nevnt ikke vil være tilgjengelig for Baldur's Gate III før i september, ønsker Larian å sørge for at Patch 7 til spillet kommer så polert og stabilt som mulig, noe som i dette tilfellet innebar å kjøre en rekke tester i løpet av sommeren.

Den første closed alpha-testen av mod-verktøyet har nettopp startet i dag, som Larian sier i en community-oppdatering på Steam. I denne testen har studioet valgt ut en håndfull moddere som skal jobbe side om side for å gjennomgå de viktigste nye funksjonene i Patch 7, mens en andre fase av planen vil være en lukket beta i juli med rundt 1 000 brukere, som (heldigvis) alle kan registrere seg for.

For å få svar på alle spørsmål om den kommende betaversjonen og hvordan modding-systemet fungerer i Baldur's Gate III, kan du sjekke ut hele FAQ-en på Discord-kanalen her.