The Bear sesong 3 og 4 ble ikke spilt inn etter hverandre likevel

HQ

Hvis du er en megasuksess som The Bear er et av de få problemene du har, at skuespillerne plutselig får stjernestatus, noe som betyr at de kommer til å forfølge andre jobber i tillegg til den fantastiske serien din.

For å unngå dette ønsket skaperne bak The Bear å spille inn både sesong 3 og sesong 4 samtidig. Men selv om dette var planen tidlig, ser det ut til at det ikke endte opp med å skje.

Ifølge The Playlist kunne manusforfatterne til slutt rett og slett ikke komme opp med manusene raskt nok, så selv om litt av sesong 4-innspillingen ble gjort, bør du ikke forvente å se sesong 4 veldig snart.