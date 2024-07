The Bear sesong 4 får en foreløpig utgivelsesdato

HQ

The Bear sesong 3 ble avsluttet forrige måned, og det er trygt å si at det er et klart oppsett for en fjerde sesong. Vi vil ikke gå inn på detaljene i slutten av den tredje sesongen her, men den overlater mye til fantasien og har fått seerne til å rope på sesong 4.

Selv om det var noen spekulasjoner om at serien kunne komme tilbake tidligere enn vanlig, takket være noen back-to-back-filminnspillinger, er FX-sjef John Landgraf ikke helt sikker på at vi får se den noe tidligere enn vanlig.

"Vi kunne ikke bringe den tilbake tidligere på grunn av alle filmprosjektene skuespillerne er med på akkurat nå," sa Landgraf til Variety. "De må tilbake for en del av produksjonen. Og vi har faktisk ikke sett alle manusene ennå. Vi har sett de fleste av dem, men ikke alle."

Landgraf fortsatte med å si at han er veldig stolt av at Bjørnen har den årlige timeplanen den har, og at hans gjetning er "at den kommer tilbake på samme tid neste år", altså til sommeren. Så der har du det. Sommeren 2025 er når vi sannsynligvis kan forvente Bjørnen sesong 4.