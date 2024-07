Ebon Moss-Bachrach filmet 18 episoder av The Bear i år

HQ

Ok, så for en liten stund tilbake fant vi ut at det tilsynelatende var planer om å filme både sesong 3 og 4 av The Bear sammen. Så kom det en annen rapport som sa at dette ikke var tilfelle, og at manusene ikke hadde kommet sammen i tide.

Nå har en av seriens stjerner stått frem med sin versjon av hendelsene. Ebon Moss-Bachrach sa i en samtale med Mr Porter at de hadde spilt inn atten episoder i år, hvorav ti har blitt vist så langt.

"Vi spilte inn omtrent 18 episoder", sa han. "Men alt forandrer seg. Tidligere har det som var én episode på papiret, blitt delt opp i to. Jeg bare mister meg selv i rotet og kaoset. Jeg liker å bli tatt av en bølge som er større enn du trodde den var, som tumler rundt og spyttes ut i den andre enden."

Om det betyr at vi ikke trenger å vente like lenge på en fjerde sesong gjenstår å se, ettersom det ennå ikke har kommet noen offisiell beskjed, bortsett fra at vi vet at serien er fornyet.

