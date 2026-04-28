The Blood of Dawnwalkers åpne verden avsløres (og hvorfor det ikke er noen ridbare dyr)

Live-presentasjonen er nå over og embargoen er opphevet, og vi kan derfor fortelle deg mye, mye mer om The Blood of Dawnwalker fra vår tid med både spillet og utviklerne i lokalene til Rebel Wolves i Warszawa for et par uker siden. Så først og fremst har du vår nye forhåndsvisning og videoforhåndsvisning av spillet her. Deretter kan du se vårt (fulltekstede) intervju med kreativ leder Mateusz Tomaszkiewicz nedenfor, der vi blant annet snakker om den åpne verdenen i rollespillet som fortsatt er under innpakning.

"Jada, jeg mener, verdenen er stor", bekrefter Tomaszkiewicz for det første om kartets virkelige skala når han blir spurt om potensielle monteringer og teleporterende helligdommer. "Og selvfølgelig tenkte vi på hvordan du krysser gjennom det. Og vi har ikke noe spesifikt ridedyr, men vi har noen evner som er unike for en vampyr eller en magiker, som du kan bruke for å komme deg raskere frem, ikke sant?"

Det er da bare naturlig for hovedpersonen Coen, som fikk sine Vrakhiri-evner inspirert av varulver, å benytte seg av disse i stedet for å stole på andre skapninger. Den kreative regissøren utdyper :

"Så en av dem er formskift. Du kan forvandle deg til en ulv som vampyr, og du kan bevege deg raskt rundt. Og du kan selvfølgelig øke nivået for å gjøre det enda raskere. Og for en magiker er det mer som å bremse tiden litt, bøye virkeligheten og bevege seg raskere gjennom den. Så jeg synes de er ganske kule, og de gir mulighet for interessante kombinasjoner. For som vampyr, som du kanskje husker, har du evnen til å gå på vertikale flater. Og du kan selvsagt kombinere dette. Du kan løpe fort og hoppe og Shadow Step. Det skaper et interessant, flytende system for å bevege seg rundt og komme seg til utilgjengelige områder."

Vi fikk med oss et par detaljer om det mystiske kartet i vår forhåndsvisning som det er lenket til. Hvordan hadde du forestilt deg traverseringsmekanikken i The Blood of Dawnwalker frem til nå?