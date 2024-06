The Boys Sesong 5 blir tilsynelatende den siste

HQ

Nylig rapporterte vi at Eric Kripke, showrunner for The Boys, hadde bestemt seg for at han ikke var sikker på om fem sesonger var nok for suksesserien. Nå har han imidlertid avklart at Prime Video-serien vil avsluttes med sin femte sesong.

Bestem deg, Eric. Variety rapporterer at Kripke er fast i sin tro på at showet vil ende på sesong 5, og avslutte både Butcher og Homelanders historie. Men hvis du vil ha mer av The Boys -universet er det planlagt flere spin-offs. Mer Gen V er allerede i arbeid.

"Jeg vil si nær begynnelsen av skrivingen av sesong 3, så år - år og år," sa Kripke da han ble spurt om hvor lenge han hadde visst at historien ville ende med sesong 5. "Og det tok et minutt for Amazon å gå med på det, det tok enda et minutt å få dem til å godkjenne det i alle kanalene, slik at vi endelig kunne kunngjøre det. Jeg er veldig glad for å kunne kunngjøre det, for det var litt frustrerende å alltid måtte svare: 'Jeg vet ikke hvor lenge det kommer til å gå! Og kanskje vil det vare for alltid! Og hvem kan si det?" Men sannheten var at jeg ikke hadde lov til å si det ennå."

The Boys Sesong 5 vil bli filmet fra slutten av dette året til rundt midten av 2025, så ikke forvent det siste kapittelet med det første. Vi har fortsatt sesong 4 å se frem til, og vi har en forhåndsvisning av den her.